Mercato OM : « Frank McCourt ne veut plus remettre d’argent »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a de nouveau évoqué la situation économique catastrophique de l’Olympique de Marseille. Contrairement aux dernières informations relayées par Canal +, il affirme que le propriétaire de l’OM Frank McCourt ne veut plus du tout mettre d’argent dans le club.

Il y a quelques jours, le journaliste de Canal +, Dominique Armand, expliquait que Frank McCourt était disposé à remettre ente 30 et 40 millions d’euros dans les caisses de l’Olympique de Marseille pour aider Villas-Boas à renforcer son équipe lors du mercato. Selon le journaliste de RMC Sport, Florent Germain, ce n’est pas du tout la tendance, bien au contraire :

L’OM doit rééquilibrer son budget

« Le système d’économie pérenne visé par les dirigeants de l’OM ? Frank McCourt ne veut plus remettre d’argent. Au moins, c’est dit, c’est fait. L’OM doit rééquilibrer son budget, doit un peu plus compter sur la jeunesse, ne peut plus faire de folie au niveau des salaires, c’est clair et net… Du coup certains demandent « est-ce que c’est le moment de prolonger un Thauvin ? » Le truc, c’est que quand il y a une prolongation de contrat, en général, c’est qu’il y a une revalorisation salariale. C’est souvent le cas et les joueurs, les agents, ne veulent pas l’entendre d’une autre oreille » Florent Germain – Source : RMC Sport (24/06/2020)