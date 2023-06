Mercato OM: Gallardo, favori de Longoria ?

L’un des dossiers chauds pour devenir entraîneur de l’OM est celui menant à Marcelo Gallardo ! L’Argentin devrait débarquer en Europe dans les prochains jours !

On se rapproche du dénouement pour le coach de l’Olympique de Marseille ! Pablo Longoria avait confirmé avoir discuté avec plusieurs entraîneurs ces dernières semaines. Le nom de Marcelo Gallardo revient avec insistance tout comme Marcelino et récemment Christophe Galtier.

Pour l’Argentin, la tendance se concrétise ! D’après les informations de Foot Mercato, il serait le grand favori de Pablo Longoria qui garderait un oeil sur Fabio Grosso, ce dernier bien moins regardant sur le mercato. Le hic concernant l’Argentin, c’est qu’il viendrait avec beaucoup d’adjoints…

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

D’après Mourad Aerts, l’ancien entraineur de River Plate pourrait s’adapter au fait de gérer un effectif qui change en profondeur régulièrement : « Gallardo c’est quelqu’un qui n’a pas un style de jeu défini complètement, il a beaucoup changé de style de jeu, rappelle l’auteur de OM Bielsa: Enquête sur une relation passionnelle. Ce qui fait qu’il serait peut-être Tudor compatible c’est que c’est quelqu’un qui a été habitué par la force des choses car En Argentine tu es obligé de perdre tes meilleurs joueurs tous les ans. »