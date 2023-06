Mercato OM : Gallardo, pas encore d’accord selon Fabrizio Romano !

Pablo Longoria discute avec Marcelo Gallardo depuis plusieurs jours. Alors que plusieurs journalistes argentins estiment que l’ancien coach de River aurait accepté la dernière offre de l’OM ce vendredi, Fabrizio Romano dit que ce n’est pas encore le cas !

Les supporters de l’OM vont enfin connaitre le nom du prochain coach ? Alors que la presse argentine annonce un accord (voir ci-dessous), Fabrizio Romano affirme lui que ce n’est pas encore le cas mais que les négociations sont en cours : « Négociations en cours mais toujours pas d’accord en place ni de feu vert entre Marcelo Gallardo et l’Olympique de Marseille. Les pourparlers se poursuivent mais toutes les parties restent prudentes jusqu’à la fin des négociations. A suivre heure par heure. »

