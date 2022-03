Mercato OM : Garétier pense que l’aventure Sampaoli touche à sa fin !

Annoncé sur le départ par la presse argentine, Jorge Sampaoli semble être sur la sellette. Pour Geoffroy Garétier, l’aventure touche à sa fin.

L’Olympique de Marseille a recruté Jorge Sampaoli il y a un an. Le coach argentin a montré de belles choses, reconstruit un effectif avec Pablo Longoria et réussi à tenir la concurrence pour une place sur le podium depuis le début de la saison.

Sampaoli reste un an, un an et demi, et après il s’en va — Garétier

Malgré tout, la crise de résultat de ces dernières semaines et le manque de jeu font un mélange explosif avec les supporters. De plus, la gestion de certains cadres et joueurs de l’effectif pose question… Avec ces interrogations, le journaliste Geoffroy Garétier rappelle que le coach argentin ne reste pas souvent plus d’un an dans un club et que l’aventure touche peut-être à sa fin.

« De toute façon, on le connait, Jorge Sampaoli ne reste pas. C’est un fait. Il reste un an, un an et demi, et puis il s’en va. Là où je suis très étonné, c’est peut-être un très grand entraîneur, je ne le nie pas mais Arkadiusz Milik c’est quand même ton meilleur joueur, et tu ne fais pas tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Le but c’est de le mettre en confiance, donc travaille là-dessus » Geoffroy Garétier – Source : Late Football Club

🗨 « Son sort est scellé…il peut se sentir frustré ! » Milik a-t-il raison de se sentir lésé ? 🤔 pic.twitter.com/SooJ8GW9iB — Late Football Club (@LateFootClub) March 7, 2022

Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu…

Jorge Sampaoli est la cible des critiques, y compris pour Bernard Pardo même si ce dernier veut tempérer les propos…

« C’est difficile de se permettre de critiquer ce qui se passe actuellement dans la mesure où l’OM était 2e et reste tout de même 3e. Je respecte le travail de Jorge Sampaoli. Je ne peux donner que mon humble avis : je trouve que l’équipe est trop ‘caméléon’ et joue trop par rapport à l’adversaire. Je préférerais que l’OM prenne vraiment le jeu à son compte quand c’est possible. Il y a l’effectif pour. Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu et une base solide. Mais je crois que tout n’est pas à jeter à la poubelle. On était aux anges quand ce coach est arrivé, il faut relativiser. Les joueurs doivent faire corps avec lui, il n’y a que comme ça qu’ils s’en sortiront. Quand je vois Payet, à la sortie du terrain, dire qu’il faut ‘dégonfler les têtes’, je n’adhère pas. Si tu veux faire une telle déclaration, fais-la dans le vestiaire si tu le penses vraiment ! Là, tu donnes juste à manger à tout le monde pour qu’on nous tombe dessus. » Bernard Pardo – Source: La Provence (08/03/2022)