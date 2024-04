Mercato OM – Gasset : « Marseille a fait une très belle recrue ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’OGC Nice ce mercredi soir, Jean Louis Gasset était en conférence de presse ce mardi. Le coach olympien a évoqué Amir Murillo et il est ravi de pouvoir compter sur lui…

Encore beaucoup d’absents à l’OM, par contre Amir Murillo a fait son retour et Jean Louis Gasset est ravi de pouvoir compter sur lui. « Murillo? C’est la belle découverte. L’homme et le joueur. Il a subi une blessure et une rechute qui l’ont emmené à l’opération. J’ai connu des gens dans ce cas et qui ont mis beaucoup de temps à revenir par l’appréhension. Lui, il est revenu vite, il n’a pas eu de matchs avec la réserve ou quoi. Je l’ai pris avec nous à Lisbonne pour qu’il respire le groupe. Puis j’ai vu dans son regard qu’il allait assumer. L’intervention qu’il a eu, elle est peu commune. C’est le genre de joueur que j’adore. L’homme est très attachant. Marseille a fait une très belle recrue ».

