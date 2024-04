OM : Gasset confirme 2 retours mais encore beaucoup d’absents (dont Mbemba) !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’OGC Nice ce mercredi soir, Jean Louis Gasset était en conférence de presse ce mardi. Le coach olympien a fait le point sur son effectif avant ces deux gros matches face à des concurrents directs.

L’effectif de l’OM est amoindri depuis plusieurs matches. Cela sera encore le cas face à Nice demain… Rongier, Nadir, Meité et Merlin sont toujours blessés, alors qu’Harit revient après un match de suspension et malgré une allergie, Gigot est encore incertain. Clauss a repris l’entrainement collectif et va faire son retour dans le groupe. Sarr et Mbemba sont forfaits. Jean Louis Gasset l’a confirmé en conférence de presse. « Les blessés? Clauss sera là. Harit aussi. Mbemba, non. Sarr, non plus. Amine a une allergie, le docteur l’a traité localement, il n’y aura pas de problème pour demain face à Nice ».

