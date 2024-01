Mercato OM – Gattuso : « Je suis entraîneur et pas comptable ni banquier »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’AS Monaco ce samedi soir, le coach Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce jeudi. Le technicien italien a évoqué le mercato, il espère encore au moins un joueur…

L’OM va encore recruter et Gennaro Gattuso attend encore au moins un joueur de plus. « J’essaye d’avoir la meilleure équipe sur le terrain. On a essayé différentes alternatives en défense. Une défense à quatre, cinq voire six. Il faut être positif et ne pas s’apitoyer sur notre sort. Les matchs commencent tous à 0-0. On a trois recrues pour l’instant, dont un joueur qui est encore à la CAN. Je suis entraîneur et pas comptable ni banquier. Si un autre joueur arrive, tant mieux. Sinon, je ferais mon travail quelque soit l’effectif. »

