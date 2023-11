Mercato OM : Gattuso veut relancer Ounahi à un poste bien précis !

Blessé depuis un mois, Ounahi pourrait faire son retour dans le groupe face au Racing Strasbourg ce samedi en Ligue 1 avec l’OM. Le coach italien du club marseillais semble conter sur lui et souhaiterait relancer à un poste bien précis.

A l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera à la Meinau pour y défier Strasbourg. Blessé depuis environ un mois, Ounahi pourrait faire son retour dans le groupe ce week end.

L’international marocain a vécu un début de saison difficile avant de se blesser. Il s’est refait une santé ces dernières semaines en faisant notamment fait appel à un préparateur physique personnel pour mettre toutes les chances de son côté et ainsi tenter de revenir plus fort. Gennaro Gattuso compte sur l’ancien joueur d’Angers à qui il ne laisse d’ailleurs rien passer à l’entraînement. Il envisage ainsi de le relancer dans un poste axial et non sur un côté comme cela a été le cas en début de saison.

Avec l’arrivée de Mehdi Benatia (son ancien agent), Ounahi devrait également avoir un soutien de poids au sein du club marseillais. Il devra quoi qu’il en soit montrer beaucoup plus plus que ce qu’il a montré depuis son arrivée à l’OM pour espérer retrouver une place de titulaire. Il possède toutefois une profil différent et une justesse technique assez rare au sein de l’effectif actuel pour amener un vrai plus.

