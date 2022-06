Mercato OM : Génésio ne lâche pas Mandanda !

Steve Mandanda a vécu une saison particulière à l’OM. Avec l’arrivée de Pau Lopez lors du dernier mercato estival, le capitaine de l’OM a vu son temps de jeu diminué. Reversé en Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli décide alors de le titulariser à tous les matchs de cette compétition en ne mettant Pau Lopez uniquement en championnat. Une situation loin d’être idéale qui ne souhaiterait pas recommencer une saison comme celle-là et devrait bientôt discuter avec les dirigeants pour évoquer son avenir. On apprend que selon l’Equipe, Rennes et surtout son entraîneur Bruno Génésio, toujours intéressé pour récupérer le champion du monde 2018 ne le lâcherait pas et souhaiterait en faire son gardien pour la saison prochaine.

Mandanda est un joueur historique — Sampaoli

Même si Jorge Sampaoli a semblé privilégier Pau Lopez pour des raisons tactiques, l’entraîneur argentin a toujours déclaré que Mandanda était un gardien de haut niveau et a toujours tressé les louanges de la légende olympienne. Avant le match Feyenoord-OM, Sampaoli avait rendu hommage à Steve Mandanda. « C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)