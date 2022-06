Rumeur mercato OM : Un expérimenté attaquant brésilien si Milik s’en va ?

Selon Ignazio Genuardi, Joao Pedro, l’attaquant de Cagliari, intéresserait l’OM et le Torino pour renforcer leur secteur offensif. Il ne reste qu’un an de contrat à l’attaquant de 30 ans et son club demande 10 millions d’euros pour le laisser partir.

Joao Pedro est à l’origine de la moitié des buts de son club (13 buts et 4 passes décisives) cette saison et devrait changer d’air pour ne pas être reléguer en deuxième division italienne. Longoria aurait coché le nom du joueur parmi la multitude de piste qu’il supervise en cas de départ d’Arkadiusz Milik. Le joueur pourrait entrer dans le système de jeu de Sampaoli puisqu’il peut jouer en faux numéro 9 mais aussi en pointe ou plus bas en numéro 10.

à lire aussi : MERCATO OM : DEULOFEU A UNE AUTRE PRIORITÉ…

Joao Pedro en cas de départ de Milik ?

Valeur sûre de Serie A, Joao Pedro intéresserait la direction marseillaise en cas de départ de Milik. S’ il n’a pu évité la relégation de son club cette saison, sa polyvalence aura servi Cagliari depuis 2014 où il aura inscrit 71 buts et délivré 20 passes décisives en 217 matchs de Serie A. Le joueur dispose pour le moment d’un accord contractuel avec le Torino mais pourrait peut-être se laisser tenter par un parcours en ligue des champions avec l’OM.