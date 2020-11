Mercato OM : Germain a plusieurs courtisans, mais… (car il y a toujours un mais)

Valère Germain est lié avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021. Intéressé par le profil du joueur, le FC Nantes pourrait faire partie des clubs encore sur les rangs pour un recrutement de l’attaquant de l’OM pour le mercato hivernal, ou plus vraisemblablement l’été prochain…

Malgré l’arrivée de Jean-Kévin Augustin, le FC Nantes est toujours à la recherche d’un attaquant. Waldemar Kita rêvait un temps de Mario Balotelli, Valère Germain est une option de longue date. Le président des Canaris fait donc parti de ceux qui sont encore intéressés par le buteur de l’OM cet hiver.

Plusieurs clubs de ligue 1 s’interessent à germain

Au micro de Téléfoot, Simone Rovera a expliqué que l’attaquant de l’OM était courtisé par plusieurs écuries de Ligue 1, lesquelles suivraient de très près sa situation. Sans avoir dévoilé les noms de ces équipes, on peut penser que le FC Nantes en fait parti. Alors que le contrat de l’attaquant expire en juin 2021, il y a peu de chances qu’il soit prolongé, dans l’absolu Germain pourrait donc être vendu à prix cassé en janvier prochain. Mais d’après l’Équipe, Germain a décidé de rester à l’OM cette saison afin d’y disputer la Ligue des champions. De plus, son salaire olympien pose problème. Enfin, il pourra ensuite bénéficier de son statut de joueur libre en juin prochain pour s’engager avec le club de son choix. Germain a disputé 7 matchs toutes compétitions confondues cette saison et marqué un but.