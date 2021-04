Mercato OM : Germain, la liste de ses prétendants est déjà grande !

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain a complètement disparu de la circulation. L’ancien attaquant de l’AS Monaco quittera l’Olympique de Marseille en fin de saison au terme de son contrat. Plusieurs clubs français et étranger sont déjà sur le coup.

Valère Germain ne compte qu’une seule minute de jeu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Alors que son contrat avec l’Olympique de Marseille prend fin en juin prochain, le coach argentin ne compte plus plus du tout sur lui. L’ancien monégasque va donc quitter l’OM dans quelques mois et ce dernier a des pistes en France comme à l’étranger. Selon les informations du journal l’Equipe ce mardi des discussions ont même déjà été amorcées avec le Genoa et la Sampdoria.

Bordeaux et Rennes en Ligue 1

A lire aussi : OM : Sampaoli ravi de la prestation de ce joueur à son nouveau poste

En Ligue 1 Bordeaux et Rennes font partie des clubs intéressés par l’attaquant de l’Olympique de Marseille. D’après le quotidien sportif d’autres clubs comme, Everton et le Milan AC se seraient également renseignés pour compléter leur effectif respectif avec un joueur gratuit cet été.