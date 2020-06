Mercato OM : « Germain, on connait son problème depuis longtemps… »

Extrait de notre émission estivale « l’Apéro Mercato » avec nos journalistes Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Ces derniers évoquent le cas Valère Germain qui arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin 2021.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, Valère Germain (330 000 euros bruts mensuels selon le journal L’Equipe) est l’un des gros salaires de l’effectif olympien. Dans l’émission « l’Apéro Mercato » diffusée chaque jeudi 17h30 sur notre chaine Youtube, Mourad Aerts (journaliste pour Football Club de Marseille) évoque l’avenir de l’attaquant olympien :

LE PROBLEME DE GERMAin C’EST SON SALAIRE.

« Il y a des clubs qui s’intéresse à Valère Germain, mais on connaît son problème depuis très très très longtemps… C’est son salaire. Et là on touche du doigt le problème qu’il y a à l’OM. Valère Germain est invendable aujourd’hui parce qu’il touche 300 000 euros et qu’il lui reste un an de contrat. Lui trouver un tel contrat ailleurs cela parait inespéré. On a parlé de Rennes, mais Rennes ne va pas lui lâcher 300 000 euros. Alors on te dit qu’ils vont lui offrir un contrat de 4 ans autour de 150 000, donc pour lui c’est plus intéressant. Mais lui, il doit se dire qu’il peut profiter de sa dernière année à Marseille, et que son contrat de 4 ans il l’aura toujours dans un ans ailleurs. C’est un problème qui dure depuis l’ère Labrune où l’OM a commencé à donner des gros salaires à tout le monde de sorte que tu ne pouvais plus vendre personne. André Ayew, Gignac, et Valbuena, tu n’as jamais pu les vendre à cause de ça alors qu’ils auraient pu rapporter de l’argent au club » Mourad Aerts – Source Football Club de Marseille (09/06/2020)

