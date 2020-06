OM : La gestion du directeur sportif ? Effarante pour Pierre Ménès…

Dans son dernier Face Cam de la saison, Pierre Ménès a évoqué la candidature de Frabrizio Ravanelli au poste de super directeur sportif de l’OM. Le journaliste revient sur la gestion particulière de ce poste laissé vacant par Andoni Zubizarrta…

Pierre Ménès ne semble pas convaincu par l’option Ravanelli à l’OM. La déclaration de l’ancien attaquant italien sur Higuain ne l’a pas rassuré. Tout autant que la gestion du président Eyraud …

Pour l’instant c’est un aigle à deux têtes qui n’a pas de cou — Ménès

« Ravanelli ? Je pense que s’il commence en disant « Je veux prendre Gonzalo Higuain », t’as envie de lui dire : « Mais avec quel argent ? » Je pense qu’un salaire comme celui d’Higuain, ce n’est plus d’actualité à l’OM. C’est comme si je disais « je vais acheter le petit garage du coin et je vais mettre des Ferrari dedans ». On va me dire tu es sympa mais avec quel argent ? Je ne sais pas quelles sont les compétences de Ravanelli à ce poste. Il a été un bon joueur du club. Mais j’ai cru voir dans un sondage que ça ne suscitait pas un enthousiasme délirant de la part des supporters de l’OM. Ce qui a d’assez effarant dans cette histoire, c’est que à l’évidence le président Eyraud voulait se séparer depuis des mois de Zubizarreta mais que rien n’était préparé pour le remplacer. Ni pour son head of football ni pour son head of business. Pour l’instant c’est un aigle à deux têtes qui n’a pas de cou ! » Pierre Ménès – Source: Canal+ (15/06/2020)