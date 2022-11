Mercato OM: Gerson attendu ce jour à Marseille ?

Les négociations entre l’OM et Flamengo sont bloquées concernant Gerson. Le milieu de terrain doit faire son retour à l’OM pour la reprise ce 30 novembre…

Malgré trois semaines de négociations entre Flamengo et l’OM, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord sur le transfert de Gerson. Longoria s’est montré inflexible sur un montant total de 20M€, somme que Flamengo n’entend pas payer (en réalité 14M€). Gerson est parti au Brésil juste avant la trêve liée à la Coupe du Monde, les médias brésiliens précisent que c’est aussi pour régler des affaires personnelles, le milieu de terrain a trouvé un accord avec son ancien club sur les modalité d’un contrat de 5 ans. Faute d’un accord, selon La Provence, Gerson est attendu dès aujourd’hui à la commanderie, afin de reprendre l’entraînement avec les non-mondialistes.

Les négociations entre Pablo Longoria et le club de Flamengo sont bloquées face aux exigences du président olympien. Un retour à Marseille n’était pas exclu par le boss espagnol, d’autant que la blessure d’Amine Harit libère du temps de jeu. Interrogé par Sport med TV, le père du joueur a affirmé « On doit oublier cet épisode, regarder de l’avant. » Il devrait donc revenir à la reprise le 30 novembre prochain à l’OM…

🇧🇷 Concernant #Gerson, sauf improbable revirement de situation et même si ce n’est pas de gaité de cœur, il sera bien à Marseille pour la reprise de l’entraînement mercredi. « On doit oublier cet épisode regarder de l’avant », nous a confié Marcão, père et agent du joueur. #TeamOM — SportMed TV (@SportMedTV) November 26, 2022

C’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer

Les négociations entre l’OM et Flamengo concernant Gerson sont au point mort. Le club brésilien ne veut racheter que 60% et transformer les 20% restants de la part olympienne en bonus. Proposition refusée par Longoria qui veut un deal complet sur les 80% que possède l’OM. Le président Rodolfo Landim s’est lâché sur TNT Sports: « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas. J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend le montant réclamé par l’Olympique et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. »