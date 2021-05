Mercato OM : « Gerson? Au Brésil ils l’ont rapidement surnommé le nouveau Pogba ! »

Ce vendredi, le media brésilien Globo Esporte affirmait que l’OM était très intéressé par le milieu de terrain Gerson. Dominique Baillif, référence sur le foot brésilien et consultant média Le Club Des 5 nous explique qui est ce joueur !

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de joueurs pour se renforcer cet été. Parmi eux, le nom de Gerson est arrivé via les médias brésiliens.

Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n’est pas un 6

Football Club de Marseille a contacté Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien. Il nous en dit un peu plus sur le profil du joueur.

« Les montants évoqués sont assez importants quand on connaît les finances de l’OM. Du côté du Brésil et de Marseille cela semble bien avancer. Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n’est pas un 6. Lorsqu’il avait débuté à Fluminense il était quasiment numéro 10. À l’époque au Brésil ils l’ont rapidement surnommé le « nouveau Pogba » parce qu’il avait cette capacité à se projeter vers l’avant, très élégant balle au pied. Surtout qu’il est assez grand (1,85m), donc il arrive à faire des différences tout en ayant un certain impact physique. » Dominique Baillif