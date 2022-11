Mercato OM : « Gerson, il faut d’abord savoir qui prendre pour le remplacer »

Récemment, la polémique du départ de Gerson n’a fait qu’enfler : son père et agent, Marcao, avait poussé un coup de gueule. Il avait déclaré qu’il n’était pas satisfait de la situation de son fils dans la cité phocéenne et qu’il envisageait un départ dès cet hiver. Le père de l’international brésilien avait ensuite désamorcé la polémique en affirmant qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour mais surtout que ses propos n’étaient pas censés sortir dans la presse !

Cependant, la bombe a été lâchée, Gerson va probablement quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Comment gérer ce dossier épineux pour le board olympien ? C’est la question que se posent les chroniqueurs Jean-Charles de Bono et de Débat Foot Marseille.

« Faut d’abord savoir par qui le remplacer, faut avoir les moyens de prendre quelqu’un qui est au-dessus de lui. Par rapport à l’année dernière en ce moment c’est sûr que ça va pas. Mais techniquement c’est sûr que c’est un très très bon joueur après si vous vous en séparez, faut avoir les moyens d’avoir un meilleur joueur pour atteindre les sommets. » Marc Levy – Débat Foot Marseille – 31/10/2022

« La première question c’est de savoir si Gerson va vraiment partir. Est-ce que le club veut le voir partir ? Est-ce qu’il a la possibilité de le vendre à un bon tarif ? Et récupérer qui derrière ? Parce que si une nouvelle fois on doit prêter Gerson et payer son salaire derrière, on peut en citer un paquet des joueurs dans cette situation. Donc ou on vend a un bon tarif, ou on le conserve parce que si c’est pour prendre un joueur qui diminue l’équipe aussi… Je vois pas trop l’intérêt. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 31/10/2022

