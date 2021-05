Mercato OM : « Gerson? Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours »

L’Olympique de Marseille avancerait à grand pas dans le dossier Gerson. Le vice-président de Flamengo s’est exprimé à ce sujet au micro de ESPN Brazil.

Cela fait plusieurs jours maintenant que le feuilleton Gerson prend de l’ampleur. Son nom est partout dans l’actualité autour de l’Olympique de Marseille. C’est le dossier chaud du mercato estival marseillais et ce même avant l’ouverture de ce dernier !

Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen — BRAZ

Le milieu de terrain brésilien serait la piste prioritaire de Pablo Longoria à ce poste. Malgré d’autres pistes qui avancent bien, le président ainsi que le coach Sampaoli apprécieraient particulièrement le joueur de Flamengo.

A LIRE : Mercato : Bouhafsi imagine 7 à 8 recrues pour l’OM cet été !

C’est d’ailleurs le vice-président du club brésilien qui a évoqué ce dossier ce vendredi au micro d’ESPN Brazil. Marco Braz a affirmé que les discussions entre l’OM et Flamengo ont beaucoup avancé ces derniers jours et qu’il est dans l’attente d’une réponse de la direction marseillaise.

« Nous attendons une réponse. Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours. Flamengo est et a été en négociations sérieuses avec un seul club. Comme tout le monde sait, Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen » Marco Braz, vice-président de Flamengo – Source : ESPN Brazil, texte Nico Faure

Dossier Gerson. Marco Braz (VP de Flamengo) sur ESPN Brazil : »Nous attendons une réponse. Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours. Flamengo est et a été en négo sérieuse avec un seul club (l’#OM normalement). — Nico Faure (@Nicommentator) May 28, 2021

L’OM A UN PLAN B, IL s’APPELLE PATRICK DE PAULA !

Ces derniers jours, le nom de Patrick De Paula est sorti dans la presse pour être le plan B de l’OM en cas d’échec du dossier Gerson. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien nous en dit un peu plus sur le joueur !

« Patrick de Paula a vraiment explosé la saison dernière avec Palmeiras. Il a aligné les titularisations, même s’il ne l’était pas au départ, il est monté en puissance tout au long de la saison. Il a su gagner sa place en seconde partie de saison, il a montré de belles qualités athlétiques, dans l’explosivité, dans sa capacité à répéter les courses, les efforts. Il a été impressionnant dans ce rôle de box-to-box pour son âge, il n’a que 21 ans. C’est une révélation en 2020, il confirme en 2021 où il est titulaire en championnat mais aussi en Copa Libertadores. Il accumule les matches, cela prouve son niveau. Si l’on doit parler de ses points faibles, c’est surtout son manque de maturité dans le jeu, il peu parfois aussi manquer de régularité dans un match. C’est un joueur qui a les défauts de son âge, même si c’est mieux en 2021. Si c’est un plan B, il aura plus besoin d’un temps d’adaptation qu’un Gerson qui est plus prêt, plus mature. De Paula a besoin à mon avis d’une année supplémentaire au Brésil avant de venir en Europe. Il doit être moins fantasque dans le jeu, il doit gommer certains excès. Il a une grosse qualité de pied, de frappe, il aime bien se projeter. Palmeiras mise énormément sur lui, Séville et l’Ajax le suivent, ils ne discuteront pas à moins de 20M€ ça c’est sûr. Il a besoin de confirmer, c’est un gros potentiel. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/05/21)