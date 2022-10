Mercato OM : Gerson répond aux rumeurs sur son avenir

Après la large victoire de l’OM à Angers ce vendredi, Gerson a rassuré les supporters marseillais sur son avenir. Il est heureux et déterminé à réussir à Marseille.

En difficulté lors des dernières sorties de l’Olympique de Marseille, Gerson a fait taire une partie des critiques à son encontre ce vendredi. En inscrivant un joli but d’une frappe du gauche au point de penalty, le milieu Brésilien a parachevé la victoire de son équipe sur la pelouse d’Angers en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Annoncé sur le départ lors du prochain mercato, Gerson a tenu a rassuré les supporters marseillais : Il est heureux à Marseille et déterminé à retrouver son meilleur niveau pour aider son équipe à maintenir son état de forme.

À LIRE AUSSI : OM : Selon Rothen, « l’effectif marseillais peut tenir la cadence infernale »

« On est content de la victoire, content du match que l’on a réalisé. Je suis aussi content du but que j’ai marqué. Mais l’équipe a fait un bon match, on a bien joué, c’est ça le plus important », a déclaré l’ancien joueur de Flamengo avant qu’un journaliste lui demande s’il était heureux d’être à Marseille. « Oui, je suis content d’être ici, de faire tous les jours le travail. » Gerson – Source : Zone mixte (30/09/2022)

Le Brésilien ne traverse pas sa meilleure période !https://t.co/qFF2xw3EKz — Foot Mercato (@footmercato) October 1, 2022

« Mettre Gerson plus bas, ça se tente ! »

« Le souci de Sampaoli, c’est qu’à un moment donné, il restait arc-bouté sur son profil de jeu, ses joueurs, sa façon de jouer et au moment où il a changé, c’est là que l’OM a réussi à faire des choses. Il a peut-être trop changé à un moment donné. Tudor, c’est quand même plus compliqué. J’ai l’impression qu’il est arc-bouté sur sa façon de faire alors qu’enlever Veretout qui pour moi n’est à son niveau pour l’instant et essayer de mettre Gerson plus bas, ça se tente ! Il y a encore des leviers à activer de la part de Tudor pour, d’une surprendre les équipes adverses, de deux faire tourner son effectif et puis apporter quelque chose qui sera peut-être différent ! Il sait à la fois récupérer et percer les lignes. Il nous a prouvé quand même qu’il a le potentiel pour faire quelque chose de bien à l’OM donc à voir. Le coach a les cartes en main ! » Hakim Zhouri – Source : « Débat Foot Marseille » 29/09/2022