Mercato OM : « Gigot je ne le garde pas, mais à contre à cœur ! »

Dans l’émission Débat Foot Marseille diffusée ce lundi, Sourigna Manomay et Jérémy Attali se sont exprimés sur le cas du défenseur central Samuel Gigot. Faut-il le garder ou le faire partir, ils ont tranché.

Samuel Gigot le défenseur central de 30 ans a disputé 21 matchs sur 34 possibles en Ligue 1 cette saison il a inscrit 3 buts, en Ligue Europa c’est 8 matchs joués sur 14 possibles, un joueur assez souvent blessé faut-il le garder à Marseille « j’adore la personne mais j’ai plus de mal avec les performances, là je suis un peu dans ce cas le Gigot j’adore la mentalité, j’adore c’est un mec du cru quand il marque un but il va s’accrocher au virage sud. Enfin, il est tout ce que j’aime dans le foot que moi j’ai connu quand j’étais ado, c’est un mec des années 90 Gigot. Je pense que ce serait un super défenseur des années 90 parce qu’on ne leur demandait pas de faire des sorties de balle, mais malheureusement si tu veux vraiment prendre un nouveau souffle, il faut faire des sacrifices des mecs que t’aimes bien. Alors voilà soit tu le prends remplaçant, il peut faire grandir des mecs un peu comme Meïté dans la mentalité. Après pour lui c’est intéressant de jouer aussi parce que lui aussi s’est révélé sur le tard il a peut-être envie de jouer tout simplement, donc je ne garde pas mais vraiment contrecœur ça fait de la peine », explique Jérémy par rapport à Gigot.

Le défenseur de 30 ans est encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025, ses qualités principales sont, son physique et sa grinta, « c’est le mec qui a apporté un petit peu ce mental à l’équipe qui n’en avait pas cette saison, lui c’est vraiment le mec qui a su insuffler un petit peu un esprit combatif lorsqu’il était sur le terrain. Il avait le brassard parfois, quand tu voyais que Kondogbia avait le brassard te disais mais ce que tu attends mec pour un petit peu montrer du caractère sur le terrain lui (Gigot) savait le faire. Donc ce rôle lui va parfaitement maintenant on va parler de football quand tu connais un peu le football tu te dis quand même que les sorties qui sont moyennasses, le marquage qui est moyen, parfois des bourdes aussi peuvent coûter cher. Et là malheureusement c’est ce qu’on attend de lui finalement dans ce qu’on attend d’un défenseur de ne pas faire ça ! Moi je ne le garderai pas parce que je trouve qu’il est trop limité techniquement pour s’imposer comme étant à leader dans cette équipe. En tant que sub (remplaçant) il n’y a aucun problème là on prend ! Leader de vestiaire s’il veut mais pour moi ce n’est pas un titulaire en puissance et de très loin », déclare Sourigna.



