Mercato OM : Giroud annonce qu’il sera sur le marché cet hiver…

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille, Olivier Giroud est fréquemment envoyé sur la Canebière. Nouvel épisode du feuilleton cet hiver ?

Dans tous les cas, le buteur de l’Équipe de France a annoncé à Téléfoot (l’émission) qu’il se mettrait sans doute en quête d’un nouveau club cet hiver…

Il faudra que je prenne une décision en janvier

« Je suis lucide quant à ma situation. Je sais ce qu’il en est, on en a encore discuté. Il faudra que je prenne une décision en janvier, mais j’espère prendre la bonne décision comme je l’ai toujours fait bien sûr. »

Olivier Giroud – Source : Téléfoot

🚨 « Il faudra que je prenne une décision en janvier » Sa situation actuelle chez les Bleus et à Chelsea, son âge, sa force mentale, le record de Thierry Henry : en exclu pour Téléfoot, @_oliviergiroud_ s’est confié à @FredCalenge ! Une itw à retrouver dimanche dès 11h ! pic.twitter.com/xTnkLBAYUy — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 20, 2020

un retour en France ? Pas une priorité !

Enfin la bonne opportunité pour l’OM ? Pas vraiment si l’on en croît les déclarations de son agent il y a quelques jours à propos d’un éventuel retour en France…

« Concernant la France, Olivier a répondu à ce sujet. Ce n’est pas une priorité. C’est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n’est pas exclu mais ce n’est pas une priorité. En termes d’émotions, il y a d’autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd’hui, il n’est pas qu’à la recherche de temps de jeu. Il est à la recherche de plaisir, de qualité de vie et d’émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté, ça sera plus intéressant pour lui à vivre. »

Michaël Manuello – Source : Foot Mercato