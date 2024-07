Mercato OM : « Greenwood était coté à 100 millions d’euros »

Alors que Mason Greenwood se rapproche de l’Olympique de Marseille d’après Fabrizio Romano. Hier dans l’émission du FCM, les consultants présents sur le plateau ont débattu sur le sujet.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Mercato OM : « Greenwood, c’est un joueur qui, avant ses problèmes, était le grand avenir de Manchester United. On n’aurait pas pu l’avoir normalement »@massilia1978 dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille ! pic.twitter.com/lCQjRhUs35 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 8, 2024

L’info est tombée via Fabrizio Romano sur Twitter, l’Olympique de Marseille et Manchester United serait en discussion pour un éventuel transfert de Mason Greenwood. Manchester serait ouvert à un prêt avec option d’achat, de quoi faire réagir sur le plateau du FCM. Pour David ( massilia1978) c’est une aubaine sportive mais un problème en terme d’exemplarité, « Moi je pense que c’est une des pistes prioritaires du club clairement, alors on va parler du volet sportif pour commencer c’est quand même ça le plus important. Je pense que c’est un joueur très honnêtement qui va nous apporter un énorme plus. Il faut savoir que c’est un joueur, il y a 2/3 ans avant ces problèmes conjugaux était coté à 100 millions d’euros. C’était vraiment le très grand joueur d’avenir de de Manchester United. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte enfin c’est un joueur qu’on ne pouvait pas avoir normalement il y a un contexte qui est un peu particulier. Il a fait un prêt à Getafe, moi je suis beaucoup les championnats européens. Et tout donc je l’ai vu pas mal évolué c’est un joueur de de percussion qui est hyper intéressant. Il repique, il marque des buts, tire les pénos, les coups francs il est dans les très complet. Donc y a pas de doute moi sur l’apport sur le plan sportif. », a expliqué David sur le cas Mason Greenwood.

