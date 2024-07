Mercato OM : Greenwood, le leader de l’attaque suite au départ d’Aubameyang ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité lors de notre émission Foot Débat Marseille, Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, est revenu sur le poids offensif que représentera Greenwood pour l’OM. L’occasion également d’évoquer les prochaines recrues en attaque du club.

Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, était l’invité de notre émission Foot Débat Marseille. Il s’est exprimé sur les conséquences sportive de la venue de Mason Greenwood et les conséquences en attaque. Considéré comme un immense talent, le joueur deviendra sûrement le joueur le plus en vu de l’équipe.

Des joueurs complémentaires ?

« Avec l’arrivé de Greenwood, je pense que ça sera le leader d’attaque, déclare Mathieu Grégoire. Quand on regarde les autres pistes offensives explorées comme Hwang, qui est bon, mais qui est plus un joueur d’équipe, pas forcément un pur finisseur. Même s’il a sur performé en début de saison dernière, mais il reste intéressant pour l’organisation de ton équipe. Nkethia est dans le même registre, en termes d’apport statistique. Ce n’est pas un joueur qui est dans les standards d’un avant-centre très prolifique, même si l’on verra, s’il vient, avec son temps de jeu. »

» Greenwood, il y en a peu qui ont son statut dans le foot pro «

Des coéquipiers qui viendront compléter l’attaque. « Ensuite tu as la piste Carboni, Adingra et Sanchez qui sont aussi intéressantes. Même si le Chilien va commencer à faire son âge quand même, donc clairement Greenwood sera ton joueur phare en attaque je pense. Sauf surprise évidemment. Quand tu regardes avec toutes les personnes aussi qu’il y a dans le loft marseillais et déjà dans l’effectif, malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut dans le monde pro. »