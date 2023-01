Mercato OM : Grégory Schneider a une explication pour le refus de Moffi !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire signer Terem Moffi. Grégory Schneider a une explication bien particulière à ce sujet…

Ces dernières semaines ont été très mouvementées du côté de l’Olympique de Marseille. L’attaquant nigérian Terem Moffi n’a pas signé à l’OM malgré l’intérêt insistant de Pablo Longoria. C’est d’ailleurs à cause des agissements du président marseillais que le Lorientais n’est pas venu à Marseille d’après Grégory Schneider !

#MercatOM #Mercato ❌ #Moffi a-t-il raison de refuser l’#OM ? 🗣️ @SchneiderGrgory : « Pourquoi il n’y va pas ? Parce que derrière il sera prêté. L’OM, c’est un porte avion. Il ne signe pas à #Marseille, il signe pour ce qu’il y a derrière. Il y avait un manque de visibilité. » pic.twitter.com/RqBsGRu41Q — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) January 26, 2023

Longoria lui aurait fait perdre la maîtrise de sa carrière

« Vous savez pourquoi il ne veut pas aller à Marseille? Parce qu’il va se retrouver vendu à Brighton ou Oviedo au bout de 6 mois parce que Longoria c’est comme ça. Et il aura perdu la maîtrise de sa carrière parce que Marseille, c’est un porte-avion. L’an dernier ils sont deuxièmes du championnat, t’as quatorze mecs qui partent. Alors que c’était l’équipe la plus solide de France mais bon. Il y a des paramètres de business, de transfert. A la limite, ça correspond à une certaine modernité. Moi je ne vais pas m’insurger. Les transferts existent, bon… Tu changes toute l’équipe, tu changes toute l’équipe ! Mais tu n’a plus la main sur ta destinée. Tu ne signes pas qu’à Marseille, tu signes pour ce qu’il y aura après. Ce qui se passera après, il n’en sait rien parce que quand tu es sous contrat, tu es sous contrat. Je pense qu’il y a un manque de lisibilité. En tout cas, si j’étais son agent, je trouve que c’est mieux l’OGC Nice. Ce n’est pas un club qui est fait pour vendre dans 6 mois un 1 an. Ils hésitent, il y a plusieurs conflits, ils ont changé trois fois de direction en un an mais ce n’est pas un club qui est fait pour ça. Longoria à la limite, on peut presque le saluer, il l’assume ! C’est tout juste s’il ne te le dit pas, c’est décomplexé. Il arrive à maintenir un niveau de performance et tant mieux pour lui. Ça marche comme ça mais quand tu t’appelles Moffi et que tu viens de Lorient… C’est tout gentil, quand tu vas acheter ton pain on n’ose presque pas te dire bonjour. Si tu vas dans ce truc-là, tu te dis « qu’est-ce que c’est que ces indiens? » » Grégory Schneider – Source : Europe 1 (27/01/23)