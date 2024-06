Mercato OM : Grosse surprise ? Un média italien annonce un accord proche avec De Zerbi !!

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors qu’un accord est tout proche avec Sergio Conceiçao, le média Sportitalia annonce que Roberto De Zerbi est tout proche de s’engager avec l’OM !!

En effet, selon Michele Criscitiello de SportItalia, « Mariage surprise pour Roberto De Zerbi : « Marseille a accéléré pour l’ancien joueur de Brighton, qui aimait le court, voyant l’expérience en Ligue 1 comme une avancée supplémentaire pour sa carrière. Les deux parties sont très proches. » Le média précise d’ailleurs « Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM, ​​qui a accéléré ces dernières minutes. De Zerbi a accepté le projet marseillais, voyant dans la possibilité d’accéder à la Ligue 1 une avancée dans sa carrière. Celle en France serait la troisième expérience consécutive à l’étranger pour l’entraîneur de Brescia qui, après le Shakhtar Donetsk et Brighton, a choisi Marseille pour faire un pas en avant dans sa carrière. »

Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM

Roberto De Zerbi, le coach de Brighton s’est exprimé en conférence de presse. L’Italien n’a pas hésité à afficher son envie de terminer premier du groupe et donc de gagner ce soir face à l’OM !

« Marseille est une très bonne équipe, mais nous avons l’ambition de terminer en tête de notre groupe. C’est une chose prestigieuse que de finir en tête du classement, car cela signifie que nous jouerons deux matchs de moins en février, et c’est aussi prestigieux pour l’histoire de notre club. Nous voulons essayer de gagner parce que nous sommes des personnes sérieuses. Quand nous travaillons, nous voulons toujours montrer le meilleur de nous-mêmes et faire de notre mieux », a annoncé le coach de Brighton en conférence de presse.

Le coach italien de l’OM n’a pas voulu revenir sur le système avec sa défense à trois mais plutôt sur la mentalité de ses joueurs qui doit s’améliorer. Certaines attitudes l’ont particulièrement énervé à Lorient. « Jouer au Vélodrome devant nos supporters ça nous donne de l’énergie. J’étais nerveux non pas à cause du système à 3 mais c’est une question de mentalité. A 3-0 face à Lorient quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve ! On doit améliorer la mentalité, c’est ce qui nous fait gagner les matches. »

Quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve !