Mercato OM : Guardiola ferme la porte pour une cible de Longoria ?

Selon plusieurs médias, Pablo Longoria révérait d’intégrer en prêt le jeune attaquant argentin Julián Alvarez à l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison 2022/23. Problème, le joueur a déjà été acheté par Manchester City (actuellement prêté dans son club formateur de River Plate). Et l’entraîneur du club champion d’Angleterre, un certain Pep Guardiola, n’envisagerait absolument pas de le céder la saison prochaine mais bien de l’intégrer à son équipe.

« L’Olympique de Marseille, les clubs espagnols et les autres… c’est non. Manchester City veut que Julian Alvarez fasse partie de l’équipe de Pep Guardiola la saison prochaine. Il n’y a aucun plan de le laisser partir en prêt, surtout que River Plate avait la priorité là-dessus mais ça n’arrivera pas. » Source : Fabrizio Romano

Olympique Marseille, Spanish clubs and more… no way. Manchester City want Julián Alvarez to be part of Pep Guardiola’s team next season. 🕷🔒 #MCFC

No plan to let him leave on loan, even because River Plate had priority but it won’t happen – as reported earlier today. ⤵️ https://t.co/KWDmTeppn3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022