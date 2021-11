Mercato OM : Guendouzi est cash concernant son avenir !

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’est exprimé au micro de Téléfoot sur ses envies futures !

L’Olympique de Marseille a récupéré plusieurs joueurs lors du mercato estival 2022. L’un d’entre eux s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous du Stade Vélodrome : Mattéo Guendouzi. Après son premier match avec l’Equipe de France, le jeune international s’est livré sur son avenir.

Je suis venu à l’OM pour m’inscrire sur la durée

Arrivé à Marseille il y a près de six mois, il espère s’inscrire dans la durée et donc rester plusieurs saisons sous le maillot de l’OM. Il a également expliqué pour quelles raisons il a rejoint ce club et le coach Jorge Sampaoli.

« Ça a été un choix mûrement réfléchi à partir des premières conversations que j’ai pu avoir avec le coach Sampaoli et le Président Longoria j’ai su que c’était ce club qui était fait pour moi. J’ai su que c’était ce projet. J’étais convaincu que j’allais réussir de belles choses et je pense que c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps.Cela fait 6 mois que je suis ici mais on dirait que ça fait déjà 6 ans que je suis à l’OM. J’ai beaucoup de temps de jeu et je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer de nombreuses années comme ça. Je suis venu à l’OM pour m’inscrire sur la durée et certes j’appartiens à Arsenal de part ce prêt, mais je suis très bien ici et je suis venu à l’Olympique de Marseille pour m’inscrire dans la durée… » Mattéo Guendouzi – Source : Téléfoot (21/11/21)

