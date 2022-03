Mercato OM : Guendouzi, ravi de faire partie de ce « super projet qui vient de commencer »

Interrogé par l’Olympique de Marseille sur son choix d’avoir rejoint le club, Mattéo Guenzoui se dit heureux d’avoir accepté de rejoindre un « super projet qui vient de commencer. »

Cet été, un gros recrutement a été effectué de la part de Pablo Longoria. Le président et directeur sportif marseillais a récupérer une dizaine de joueurs dont Mattéo Guendouzi qui a récemment été transféré officiellement à l’OM après un prêt d’Arsenal.

J’ai su que c’était le club dans lequel il fallait que j’aille — Guendouzi

Le milieu de terrain s’est prêté au jeu de l’émission « Insider » diffusée sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille. Il a notamment raconté comment Pablo Longoria l’a convaincu de rejoindre le club et ce projet.

« J’ai eu l’appel du président et du coach qui m’ont tout simplement dit qu’ils me voulaient, ils m’ont expliqué le projet qu’il y avait à l’OM. À partir des premières discussions que j’ai pu avoir, j’ai su que c’était le club dans lequel il fallait que j’aille. Pour la ferveur qu’il y a ici, le super projet qui vient de commencer. J’ai confiance en cette équipe, au staff et aux personnes qui travaillent dans ce club parce que je sais que je vais pouvoir continuer de grandir en tant que footballeur, en tant qu’homme, donc ça a été un choix mûrement réfléchi. Un très bon choix, comme je l’ai dit, l’un de mes meilleurs choix depuis très longtemps » Mattéo Guendouzi – Source : Twitch OM (15/03/22)