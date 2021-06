Mercato OM: Guendouzi toujours plus proche ?

L’accord entre l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi est confirmé par les médias italiens. Le milieu de terrain d’Arsenal aurait accepté un contrat de 4 ans et n’attendrait plus que l’OM et les Gunners s’entendent sur le transfert. L’ancien lorientais serait même sur le point de signer avec le club marseillais…

Il pourrait être l’une des premières recrues de ce mercato estival marseillais! Il y a désormais quelques jours, l’Equipe annonçait un accord entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi, joueur appartenant à Arsenal. Cette information a été confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, qui annonce un deal sur un contrat de 4 ans, jusqu’à 2025 donc.

Il est sur le point de signer à Marseille

L’affaire semble même conclue pour le journaliste Abdellah Boulma, qui a accordé une interview à The Arsenal Review :

« Guendouzi est un joueur à part, il a beaucoup de qualité mais n’a pas fait preuve d’un grand professionnalisme. Il semble un peu plus mature maintenant, mais je suis toujours dubitatif. Il est sur le point de signer avec Marseille. C’est un joueur que Pablo Longoria aimerait embaucher » Abdellah Boulma— source: The arsenal review (03/06/21)

EXCLUSIVE: This week for @thearsreview I had the fantastic opportunity to interview highly respected Ligue 1 football Reporter @abdellahboulma. You can find Abdellah’s thoughts on the futures of Matteo Guendouzi, Luis Campos, Aouar and more below: https://t.co/ALsam8YbhD — evan 》 (@afcevan) June 3, 2021

Spécialiste du championnat allemand, le compte Twitter Bundesliga France nous a peint le profil de l’ancien joueur de Lorient… Selon lui, il peut apporter à l’effectif mais il va surtout falloir faire attention à son état d’esprit qui n’est pas toujours irréprochable.

« Guendouzi est plutôt complet, il est capable de se projeter pour créer le surnombre. Il a un très bon sens de l’anticipation mais a plus de mal quand il s’agit de défendre en un contre un. Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu, il est capable de faire des transversales sorties de nul part. Il n’utilise pas vraiment son pied gauche, ce qui est handicapant à certains moments.Ça peut être une bonne recrue pour l’OM parce qu’il connaît le championnat français, mais il y a également une possibilité qu’il prenne l’OM de haut et qu’il se prenne pour la star de l’équipe car il peut prendre la grosse tête très rapidement. Si son comportement est bon, il peut aller loin. » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)