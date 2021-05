Mercato OM : « Gueye, le patron du milieu la saison prochaine? »

L’OM n’a pas fait mieux qu’un triste match nul 1-1 à Metz pour clôturer sa saison 2020/2021. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye sur ce match.

On attendait un dernier match champagne suite à la première mi-temps proposé face à Angers la semaine dernière et tout le monde a été déçu. Face au bloc bas sans imagination proposé par Frederic Antonetti, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas montré de rythme, de mouvement et de justesse technique pour emballer la rencontre.

Le match a donc été terne, sans occasion (aucun tir cadré pour l’OM en première mi-temps). Une partie ennuyeuse qui s’est un peu animée dans les arrêts de jeu et la rocambolesque utilisation de la VAR pour accorder un penalty de chaque côté, le tout occasionnant 15 minutes d’arrêts de jeu. Il était tant que cela se termine. Titulaire au milieu de terrain aux côtés de Boubacar Kamara, Pape Gueye a été précieux dans la récupération. Moins tranchant qu’en début de saison, l’ancien havrais va devoir retrouver son efficacité pour être le vrai patron du milieu la saison prochaine en cas de départ du minot marseillais.

A lire : FC METZ – OM (1-1) // LES NOTES DE FCM : PAS DE JEU, DÉCEPTION MAIS LES MARSEILLAIS FILENT EN EUROPE MALGRÉ TOUT…

La note de P.Gueye : 4,5/10

Son appréciation