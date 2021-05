Mercato OM : « Gustavo, si on le compare avec Luis Henrique, il est encore très loin… »

Gustavo Silva de Oliveira serait l’une des pistes de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival 2021. Selon Dominique Baillif, référence sur le foot brésilien et consultant média Le Club Des 5 que FCM a contacté ce mercredi matin, il n’est pas encore prêt à s’imposer.

Plusieurs noms sont sortis dans la presse pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille… Ce mercredi, La Provence affirmait que le club s’est positionné sur Gustavo Silva de Oliveira, un jeune attaquant âgé de 18 ans qui évolue à Sport Recife.

IL EST ENCORE LOIN DE LUIS HENRIQUE

Spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif nous a confié ce mercredi matin que ce joueur n’était pas encore prêt pour le haut niveau.

« C’est un très jeune joueur, il faut le peaufiner, le travailler… Pour le juger vraiment, il faudrait le laisser encore un an dans le championnat brésilien voire plus. Qu’il puisse faire une saison complète au haut niveau, en D1 brésilienne pour voir s’il peut s’imposer. A Marseille, ça peut être une bonne opération si on lui laisse du temps. Il lui faudrait un an pour s’adapter environ. Si on compare avec Luis Henrique, il est encore très loin en terme de maturité. Il avait plus d’expérience en arrivant à l’OM. A Botafogo, il avait joué des matchs à plus haute intensité en comparaison à Sport Recife. Si on le fait progresser avec la réserve puis l’incorporer dans le groupe pro de temps en temps, ça peut être une bonne pioche » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (19/05/21)