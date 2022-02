Mercato OM : Harit en dit plus sur son avenir !

Prêté cette saison par Schalke 04, Amine Harit n’est pas le joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli cette saison. Dans Objectif Match, le Marocain a évoqué son avenir.

Pas tout ne se passe comme prévu pour Amine Harit. Le milieu offensif a été recruté sous forme de prêt par l’Olympique de Marseille le 31 août dernier. L’objectif de sa venue : suppléer Dimitri Payet. S’il a réalisé des débuts étincelants lors du déplacement à Monaco, le Marocain a depuis eu très peu sa chance sur le rectangle vert.

Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine – Amine Harit

Prêté sans option d’achat par Schalke 04, Amine Harit n’est pas sûr de poursuivre l’aventure olympienne à l’issue de la saison. Dans le dernier épisode d’Objectif Match, le milieu offensif n’a pas caché sa frustration de peu jouer.

« C’est frustrant, c’est dur, je vais pas dire le contraire. J’ai envie de jouer. Mais le coach a des choix à faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Si en plus de cela, ça ne se passait pas bien, j’aurais lâché l’affaire. Mais avoir des mecs qui te font rire, te remontent le moral, ça aide. C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés. (…) La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D’avoir gagné quelque chose avec Marseille juste. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer… Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau. » Amine Harit – Source : Objectif Match (16/02/2022)

Boufal est un joueur qui irait très bien dans le système de Jorge Sampaoli – Nicolas Filhol

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, nous avions comparé le joueur d’Angers avec Amine Harit. Pour notre journaliste Nicolas Filhol, Amine Harit est un joueur qui manque de rigueur. Il pense qu’un joueur comme Sofiane Boufal s’adapterait au système de Jorge Sampaoli.

« Harit a montré des belles choses mais c’est un joueur irrégulier. Il a 24 ans, il est encore jeune, il a commencé très tôt à Nantes. Sofiane Boufal, lui, a 28 ans. Ce n’est pas la même génération. Sur ce genre de match, tu vois que c’est un joueur qui a du ballon. Il avait déjà failli venir à l’OM. Il avait déjà joué à Angers avant de partir à Lille. Il me semble que c’était acté avec l’OM et il était finalement parti à Lille. C’est un joueur qui était suivi depuis très longtemps. C’est vrai que c’est un joueur de foot, on aime les joueurs comme ça à Marseille. C’est un mec qui peut éliminer, dans le système de Jorge Sampaoli, ça irait très bien. C’est vrai qu’on est déçu des performances d’Harit pour l’instant. Il y a plein de bons joueurs de Ligue 1 qui vont se perdre en Angleterre. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)