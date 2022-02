OM : « les offensives marseillaises feront mal à Qarabag »

Éric Bauthéac a affronté Qarabag en phase de poule en décembre dernier avec Nicosie. Passé par la Ligue 1, l’ancien niçois et lillois pense que le club azéri aura du mal face à l’OM.

C’est demain. L’Olympique de Marseille recevra le FK Qarabag en barrages de la Ligue Europa Conférence avant de se rendre en Azerbaïdjan la semaine prochaine. Pour le club phocéen, c’est la première fois qu’ils seront confrontés au club azéri. Cette saison, un ancien du championnat de France a croisé leur chemin en phase de poule de Ligue Europa Conférence.

Qarabag a des lacunes techniques – Éric Bauthéac

En effet, il s’agit d’Éric Bauthéac, l’ancien joueur de Nice et de Lille. Aujourd’hui âgé de 34 ans, le milieu offensif évolue à l’Omonia Nicosie et les a affronté à deux reprises. Dans les colonnes de La Provence, il a tenu à s’exprimer sur le club azéri. Selon lui, Qarabag aura du mal à s’en sortir face à l’Olympique de Marseille.

« Qarabag : Devant, leur attaquant sénégalais va vite, mais c’est sa principale qualité. Leur numéro 6, Patrick Andrade, du Cap Vert, est un bon joueur par qui passent tous les ballons, c’est vraiment celui qui oriente le jeu. Derrière, leur gardien n’est pas très grand. En charnière, ils ont un bon Colombien, Medina, et un gars de chez eux, Medvedev, leur capitaine, qui a une bonne lecture de jeu, une bonne relance. Le meilleur, c’est le Français Abdellah Zoubir, milieu offensif gauche, passé par Lens, qui apporte le plus de danger. Il rentre souvent sur son pied droit, fait des feintes de frappe, on voit qu’il a joué au futsal. Qarabag essaie de jouer au ballon, de construire. Mais le club présente des lacunes techniques qui font qu’ils perdent le ballon dans leur moitié de terrain et avec les forces offensives marseillaises, ça risque de leur faire mal en contre-attaque. » Éric Bauthéac – Source : La Provence (16/02/2022)

La Ligue Europa Conférence est une compétition difficile, intéressante et ouverte – Pablo Longoria

Après le tirage au sort des barrages de Ligue Europa Conférence en décembre dernier, Pablo Longoria avait fait savoir qu’il espérait que ses joueurs se donneraient au maximum pour accéder aux prochains tours de la compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)