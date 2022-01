Mercato OM : Harit envoie un message à Longoria !

Prêté à l’OM l’été dernier, Amine Harit n’est pas un titulaire pour Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain se montre patient et aimerait poursuivre l’aventure à Marseille…

Dans un entretien accordé à Maritima, Amine Harit est revenu sur son prêt à l’OM. Le milieu de terrain franco marocain a expliqué son choix après la descente de Schalke 04 en seconde division. Il aimerait jouer d’avantage mais ne cache pas pour autant son souhait de rester à l’OM au delà de cette saison. Cependant son prêt ne comporte à priori pas d’option d’achat et son faible temps de jeu semble le condamner à un retour en Allemagne…

A lire : OM : Harit n’a pas encore l’étoffe du successeur de Payet…

J’aimerais bien rester bien sûr — Harit

« Ça a été un concours de circonstances avec la descente de Schalke 04 l’année dernière. Et cette opportunité à l’OM s’est présentée. J’y étais plutôt favorable. L’OM représente la manière dont je suis, un peu passionné, un peu dans l’excès aussi. Parce que les supporters sont très passionnés ici. Ça a été une intégration plutôt facile pour moi (…) J’avais travaillé pendant les vacances. Mais j’avais des entraînements aménagés. Je suis arrivé à Marseille sans préparation, mais je me sentais bien. (…)Je n’ai jamais été dans cette situation. La plupart du temps, j’étais sur le terrain. C’est de l’apprentissage. C’est une saison importante avec de nombreux joueurs de qualité donc c’est normal que ça tourne. Ce sont des questions qui vont commencer à venir dans un ou deux mois sur mon avenir. Je me sens bien ici, après le truc c’est que j’ai envie de jouer. Mais je ne me prends pas la tête, je suis encore sous contrat avec Schalke, donc il faudra voir ce qu’ils en disent aussi parce qu’ils vont peut-être remonter en Bundesliga. J’aimerais bien rester bien sûr, c’est un club historique, après il y a plein de choses à prendre en compte. » Amine Harit – source : Bar des supporters / Maritima Medias (26/01/2022)

#OM retrouvez l’entretien que nous a accordé Amine Harit aujourd’hui dans le cadre du Bar des supporters. Merci au milieu de terrain de l’OM pour sa disponibilité et toutes ses explications ⤵️@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM https://t.co/WMCTKd41bW — Karim Attab (@karimattab1) January 26, 2022

Avant d’affronter Bordeaux en ouverture de la 20e journée de Ligue, Amine Harit était en conférence de presse et avait évoqué son faible temps de jeu…

« Je me sens un peu mieux. Avec plus de temps de jeu et rythme, c’est plus facile. Je prends les minutes qu’on me donne et j’essaie de faire du mieux possible. J’ai eu une petite période un peu plus compliquée. Je n’ai pas vraiment d’explications, ce sont les choix du coach que je respecte. Je veux être plus souvent sur le terrain. Ce n’est pas moi qui fais les derniers choix. » Amine Harit – source : Conférence de presse (06/01/2022)