Mercato OM : « Harit est rapide, il cavale mais il n’est pas assez agressif »

Dans cet extrait de la dernière émission de Débat Foot Marseille, nos journalistes Benjamin Courmes, Sourigna et Jérémy Attali-Pietri débattent du mercato et notamment des performances d’Amine Harit.

« Toute recrue qui va arriver à ce poste là pour moi ça sera une plus-value parce que j’ai été convaincu ni par Under, ni par Harit, ni par personne qui a pris ce poste derrière l’attaquant. Harit est rapide, il cavale mais il n’est pas assez agressif. J’ai pas été convaincu : zéro but, zéro passe décisive en Ligue 1. L’état d’esprit d’Harit, je dois avouer que par rapport à l’an dernier j’ai changé d’avis sur l’implication : je trouve qu’il est très impliqué cette année à l’OM et ça je respecte beaucoup. Par contre, c’est un dynamiteur de milieu de terrain mais pas d’attaque, devant je ne vois pas de geste décisif. » Jérémy Attali-Pietri – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

