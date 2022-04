Mercato OM – Harit : « Je ne pense pas que mon avenir soit lié à quoi que ce soit »

En conférence de presse à la veille du match face au Paok Amine Harit a évoqué son avenir.

L’Olympique de Marseille reste sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après avoir été un peu mis de côté, Amine Harit est revenu en grâce au yeux du coach et enchaine les bonnes performances. En conférence de presse à la veille du match face au PAOK l’attaquant olympien a évoqué son avenir.

A LIRE AUSSI : OM : Pierre Ménès salue la prestation de ce Marseillais qui « répond plus que présent » !

Harit : « Mon avenir ? Je ne pense pas que ce soit lié à quoi que ce soit… À moi de me concentrer sur ma fin de saison, il y aura des discussions après c’est certain. On verra à ce moment-là. » #OMPAOK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2022

Harit : « Ça se passe bien pour moi sur les derniers matchs, c’est une question de confiance, de garder sa ligne de conduite. C’est aussi grâce au coach qui me donne plus de temps de jeu. » #OMPAOK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2022

« Oui je vous mentirais si je disais ne pas avoir vécu des moments difficiles cette saison. Mais j’ai toujours cru en moi et travailler, ce qui m’a permis de relever la tête. »Ça se passe bien pour moi sur les derniers matchs, c’est une question de confiance, de garder sa ligne de conduite. C’est aussi grâce au coach qui me donne plus de temps de jeu.(…) Mon avenir ? Je ne pense pas que ce soit lié à quoi que ce soit… À moi de me concentrer sur ma fin de saison, il y aura des discussions après c’est certain. On verra à ce moment-là. » Amine Harit – Source : Conférence de Presse