Mercato OM – Harit annonce la couleur sur son niveau et la concurrence

Revenu à l’OM dans les tous derniers instants du mercato, Amine Harit était présent ce lundi après-midi en conférence de presse. Il est revenu sur son retour à Marseille et réaffirme ses ambitions pour la saison en cours.

Auteur de ses premières minutes contre Auxerre ce samedi (0-2) depuis son retour à l’OM, Amine Harit n’aura pas mis longtemps avant de se montrer décisif. Le marocain est directement impliqué sur le second but marseillais, il lance parfaitement Matteo Guendouzi et attire les défenseurs à lui pour laisser la voie libre à Alexis Sanchez. L’international marocain est revenu ce mardi après-midi sur le nouveau système mis en place par Igor Tudor. Interrogé sur la concurrence au sein de l’effectif marseillais, Harit estime avoir les capacités pour s’imposer à l’OM.

« Je n’ai pas peur du nouveau style de jeu. Je suis un joueur de transition. Là le coach a une idée de jeu très directe. Mes qualités de jeu font que ce sera pas mal à voir si je suis bien physiquement. (…) Le fait de jouer avec deux 10 derrière un 9, c’est ma meilleure position. En Allemagne, il y a aussi beaucoup de pressing. Moi je me sens comme un poisson dans l’eau ! (…) La concurrence? Il y a énormément de matchs avec de la haute intensité. La LDC c’est autre chose. Il y aura de la rotation, j’ai confiance en mes qualités. Cette saison, ce sera le Amine de la fin de la saison dernière voire mieux » Amine Harit – Source : Conférence de presse (05/09/2022)

