Mercato OM : « Harit ? moi je le vends »

Le mercato de l’OM s’active, aussi bien dans les arrivés que dans les départs. Amine Harit pourrait bien s’engager avec le Zenith, un transfert qui ne contrarient pas nos consultant. Le journaliste d’Actu Marseille a donné son avis sur le joueur

Invité de l’émission Débat Foot de ce lundi, Jérémy Attali journaliste d’actu Marseille a donné son avis sur le potentiel départ d’Amine Harit. Un joueur qui entre plus dans le nouveau projet de l’OM.

Harit ne rentre plus dans le nouveau projet

Alors que l’intérêt du Zenith grandit le milieu offensif marocain, les consultants ne s’opposent pas à un départ d’Amine Harit cet été. Le journaliste d’actu Marseille Jérémy Attali est d’accord et pense qu’il ne rentre plus dans le nouveau projet de l’OM : « C’est un joueur qui pour moi n’a aucune stat, maintenant il y a un nouveau projet, un nouveau style de jeu. Il est très fort au milieu mais dès qu’il approche de la surface c’est un peu maladroit. Parfois il y a des joueurs avec qui on est injuste, on les a trop vu on veut plus les voir et là c’est mon cas. Il s’est beaucoup investi mais j’ai plus trop envie de le voir Harit ».

🚨🚨Amine Harit 🇲🇦 a refusé un salaire aux alentours de 10M€/an !!!!! 👉 Le joueur n’est pas emballé par cette destination !!! 👀 Des clubs du Golf surveillent de loin sa situation !!!! 🗞️ @Adammser pic.twitter.com/9p9U9obIap — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 5, 2024

« Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte »

Le journaliste d’Actu Marseille continue : « C’est un mec qui est fait pour être titulaire quelque part, il a le niveau pour être titulaire dans des clubs juste en dessous du top. Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte ça, surtout si c’est Carboni 19 ans qui est titulaire ».

A lire aussi : Mercato OM : Les lofteurs commencent à pester contre la direction