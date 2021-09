Mercato OM : Harit, pourquoi ça traine…

Arrivé à Marseille samedi dernier, Amine Harit est sur le point de devenir la dernière recrue olympienne. Depuis que la DNCG a validé son prêt, sa venue devrait être officialisée aujourd’hui. Les dernières démarches administratives sont actuellement en train de se finaliser.

Le dénouement se rapproche. Arrivé à Marseille samedi dernier, Amine Harit est la dernière recrue olympienne du mercato estival. Alors qu’il a assisté à la rencontre opposant l’OM à Saint-Étienne samedi soir et qu’il s’est déjà entraîné avec ses coéquipiers, son prêt sans option d’achat n’a pas encore été officialisé par le club marseillais. En effet, avant d’enregistrer sa venue, la DNCG imposait à l’OM de vendre un ou plusieurs joueurs pour rentrer dans les clous financièrement.

Après avoir tenté de se séparer de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara dans les derniers instants du mercato, aucun d’entre eux n’a finalement quitté le navire. Une situation complexe qui a obligé l’OM à réfléchir à une nouvelle solution pour enregistrer la venue d’Amine Harit.

L’officialisation de l’ultime arrivée du mercato d’été serait prévue dans l’après-midi, après validation définitive de la DNCG #OM #MercatOM https://t.co/83cvJ9cpZb — La Provence OM (@OMLaProvence) September 2, 2021

La venue d’Harit devrait être officialisée aujourd’hui, en attente de validation des nouiveaux contrats…

Pour qu’Amine Harit soit prêté à l’Olympique de Marseille cette saison, La Provence confirme que Pol Lirola, Léonardo Balerdi et Alvaro ont accepté un report de leurs salaires afin que les finances de l’OM ne soient pas fragilisées. Un effort également réalisé par le principal intéressé.

Il ne manque désormais plus que l’officialisation du prêt d’Amine Harit qui devrait intervenir dans la journée. Le quotidien régional explique qu’il ne manque que la rédaction d’avenants sur les contrats de Pol Lirola, Léonardo Balerdi et Alvaro qui n’ont pas encore été transmis à la DNCG. Le prêt à l’OM devrait donc être officiel dès cette après-midi.

Il peut pallier l’absence de Payet – Hakim Zhouri

Selon Hakim Zhouri, Amine Harit ne sera pas un titulaire indiscutable cette saison et sera utilisé comme un couteau suisse par Jorge Sampaoli.

« Je pense qu’il sera un petit peu une sorte de couteau suisse comme aurait pu l’apporter Daniel Wass s’il avait signé à Marseille. C’est quelqu’un qui peut pallier une baisse de régime ou l’absence de Payet et apporter sur les côtés dans la rotation. Il a fait des bonnes saisons, mais la saison dernière a été très compliquée, pour l’ensemble de l’équipe notamment. Il a quand même tiré son épingle du jeu, il a apporté beaucoup de choses. Il a fait 2-3 gros matches qui ont mis la lumière sur lui. Pas mal d’équipes européennes. Celle qui fait le forcing, c’est Villarreal. Je ne suis pas certain qu’il vienne en tant que titulaire. Il va être là pour apporter un plus dans la rotation. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)