Mercato OM : « Harit pourrait être le Nasri de Sampaoli »

Amine Harit est la dernière recrute du mercato estival de l’olympique de Marseille. invité dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, le journaliste Hakim Zhouri nous a donné son avis sur son profil.

L’Olympique de Marseille a officialisé cette semaine la signature d’Amine Harit sous forme de prêt . Le milieu offensif s’est entrainé cette semaine et sera opérationnel dès la reprise du championnat dans une semaine. Invité dans l’émission débat Foot Marseille, le journaliste Hakim Zhouri évoque le profile du néo olympien et revient sur son parcours.

A lire aussi : Mercato OM : Griezmann « adore » une des recrues estivales de Sampaoli !

Un profil à la Payet mais capable de jouer réellement sur les côtés

« C’est un jeune joueur puisqu’il a 24 ans. Il a déjà quand même une bonne carrière derrière lui. Il a disputé 115 matches en Bundesliga. Au niveau des passes décisives, ce n’est pas un monstre. C’est quelqu’un qui créé beaucoup et qui apporte beaucoup dans l’avant dernière passe. C’est un profil à la Payet mais qui est capable de jouer réellement sur les côtés. Il sait jouer à gauche et à droite. C’est un dribbleur, il apporte des solutions. Il pourrait jouer le rôle qu’avait Samir Nasri à Séville lors du passage de Jorge Sampaoli. Il aime bien jouer comme il le fait avec Under ou avec Konrad avec des faux pieds. Amine Harit est un joueur qui pourrait jouer à gauche en étant droitier. (…) C’est quelqu’un qui peut pallier une baisse de régime ou l’absence de Payet et apporter sur les côtés dans la rotation. Il a fait des bonnes saisons, mais la saison dernière a été très compliquée, pour l’ensemble de l’équipe notamment. Il a quand même tiré son épingle du jeu, il a apporté beaucoup de choses. Il a fait 2-3 gros matches qui ont mis la lumière sur lui. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)