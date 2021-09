Mercato OM : Griezmann « adore » une des recrues estivales de Sampaoli !

L’Olympique de Marseille a enregistré de nombreuses recrues cet été. L’une d’entre elles Luan Peres semble beaucoup plaire à l’international français Antoine Griezmann.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria n’a pas chômé cet été. Durant le mercato le dirigeant olympien a recruté pas moins de 11 nouveaux joueurs pour reconstruire l’effectif de Jorge Sampaoli. L’une des recrues estivales olympiennes plait beaucoup à l’international français Antoine Griezmann. Ce dernier l’a d’ailleurs fait savoir à Mattéo Guendouzi, appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour pallier les forfaits de Kanté et Tolisso..

Dans une courte séquence captée par les caméras de la Fédération, on aperçoit ainsi une discussion entre les deux joueurs… « Luan Peres, j’adore lui, il est bien ! », glisse ainsi Griezmann au joueur de l’Olympique de Marseille (à voir en images ci-dessous)

Luan Péres validé par Griezmann

Griezmann : « Luan Peres, j’adore lui, il est bien ! »

Guendouzi : « Ah oui il est bien! »

Griezmann : « Ah ouais, Luan Peres, il est énorme ! » via « Séance J+1 à Strasbourg, Équipe de France »#TeamOM pic.twitter.com/SgbRBJmUUk — Fanatic0M (@Fanatic0M) September 3, 2021

Le Brésilien de 26 ans restait sur une expérience ratée en Europe, à Bruges. Après cette mauvaise aventure en Belgique, le défenseur central a même songé à rester dans son championnat et ne jamais revenir dans notre continent comme il l’a expliqué lors de son arrivée à l’OM cet été :

« Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football. J’étais seul, sans ma famille, je n’étais pas encore marié, c’était difficile hors du terrain, ça a pesé un peu. Cela ne se serait peut-être pas passé comme ça aujourd’hui. Je suis tombé sur un entraîneur qui ne me donnait pas beaucoup ma chance non plus. Ça m’a poussé à partir. Au Brésil, j’étais bien à Santos. Je me suis dit que si c’était pour revivre la même chose, ce n’était pas la peine de revenir en Europe. Mais Marseille est venu, mon agent m’en a parlé, j’ai parlé avec Sampaoli. Et depuis que je suis arrivé, je vis une expérience totalement différente, très bonne » Luan Peres – Source : Conférence de presse (26/07/21)