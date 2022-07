Mercato OM : Harit une question de salaire ?

L’OM négocie toujours avec Amine Harit afin de savoir ce que sa venue coûterait au club. Pour le moment il y a une grande différence entre son salaire à Schalke et celui proposé par l’OM mais Harit souhaiterait rejoindre l’OM à tout prix.

Amine Harit est retourné à Schalke à la fin de son prêt à Marseille, mais le club olympien et le joueur veulent poursuivre leur aventure ensemble. Longoria négocie avec Schalke pour un transfert, mais les agents d’Harit prospecte aussi ailleurs en cas d’échec. Selon le journaliste @Z_hakos, la direction phocéenne négocie avec l’international marocain (14 sélections) pour son salaire, une offre de 250 000 euros par mois lui a été transmise, soit 150 000 euros de moins que ce qu’il touche avec Schalke, cependant le milieu offensif est prêt à faire des concessions pour poursuivre à Marseille.

🔴: Il existe un différentiel de 150000€ brut entre le salaire proposé par l’OM à Amine Harit et celui qu’il a dans son contrat actuel. Le joueur n’est pas fermé du tout à la négociation. 400000€ vs 250000€… un compromis pourrait être trouvé avant la fin de semaine prochaine — Hakim (@Z_hakos) July 13, 2022

Dossier Amine Harit. Le contact n’est absolument pas rompu entre les 2 parties.

Ça parle « salaire » afin d’essayer de voir ce qui est possible de faire dans un premier temps. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 13, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)