Mercato OM : « Henrique, dans l’idéal, ce serait un prêt à Nîmes en Ligue 2 »

Arrivé à l’été 2020, Luis Henrique n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Pas vraiment brillant avec Villas-Boas, il n’a marqué que son premier but en Coupe de France dimanche dernier… De quoi remettre son avenir en doute? Nicolas Filhol le voit bien se faire prêter à Nîmes en Ligue 2.

L’Olympique de Marseille n’a pas vraiment réussi son investissement sur Luis Henrique pour le moment. Seule dépense du mercato estival 2020 sous l’ère Villas-Boas, le Brésilien a eu du mal à s’imposer et a même perdu des places dans la hierarchie ces dernières semaines avec Sampaoli.

Ce genre de prêts sur 6 mois ça peut être bénéfique — Nico

L’ailier gauche ne semble plus vraiment entrer dans les plans du coach argentin. De quoi remettre en cause son avenir? Plusieurs clubs souhaiteraient le récupérer en prêt pour le relancer. Pour Nicolas Filhol, la meilleure solution serait Nîmes, en Ligue 2.

« Luis Henrique, je me dis qu’avec Ünder, Konrad, Dieng voire même Harit qui joue parfois sur les côtés… Je ne suis pas sûr qu’il aura beaucoup de temps de jeu. Il a un profil différent, c’est le seul avec Dieng qui peut prendre la profondeur. Mais ça dépend de Sampaoli. 6 mois ce serait peut-être pas mal. On parle d’un retour à Botafogo, pour moi c’est niet. Ce serait une très mauvaise idée. Par contre en Europe, à Genk ou à la Fiorentina qui sont cités, ça peut être bien. Dans l’idéal, je le vois bien en Ligue 2, à Nîmes, pour qu’il reste dans la région. Il ne déménage pas. A Nîmes, il peut claquer des buts, devenir titulaire. Ce genre de prêts sur 6 mois ça peut être bénéfique. C’est un joueur qui a de la vitesse, de la puissance… Si Sampaoli l’installe en pur doublure d’Ünder, il va jouer à l’OM à droite et gratter du temps de jeu. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

