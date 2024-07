Mercato OM: hésitation et double concurrence pour Sanchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors qu’Alexis Sanchez est annoncé à l’Olympique de Marseille pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Un paramètre fait réfléchir la direction marseillaise pour une éventuelle venue de l’attaquant chilien. Un club français surveillerait la situation en cas d’échec avec l’Olympique de Marseille.

Alexis Sanchez annoncé à l’Olympique de Marseille depuis quelques temps pourrait finalement ne pas revenir. L’Olympique de Marseille souhaite remplacer Aubameyang en partance pour l’Arabie saoudite, le nom d’Alexis Sanchez est évoqué. Néanmoins le chilien libre de tout contrat pourrait ne pas s’engager avec l’Olympique de Marseille. L’ancien intériste pourrait prendre une place d’extra communautaire dans l’effectif s’il venait à rejoindre le club phocéen. Alors que l’Olympique de Marseille en compte déjà 2 sur 4 possibles. C’est la raison pour laquelle l’Olympique de Marseille hésiterait à faire revenir l’attaquant de 35 ans.

Le lOSC et l’Udinese sur Sanchez ?

D’après le journaliste Nicolo Shira d’autres clubs pourraient profiter de ce moment de flottement entre l’OM et Sanchez. Parmi ces clubs on retrouve l’Udinese ou encore le LOSC. Néanmoins la masse salariale demandée par Alexis Sanchez reste très élevé. L’ancien joueur du Barça et d’arsenal aimerait toucher environ 500 000€ par mois une somme assez conséquente. Pour rappel le LOSC va disputer les barrages de qualification à la Ligue des champions tandis que l’OM ne dispute aucune Coupe d’Europe cette saison.

lire aussi: Mercato OM : Valles dit non, Longoria lance les négociations avec un autre gardien !