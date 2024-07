Mercato OM : « Holjberg, il a plus de 100 matchs en Premier League, forcément c’est intéressant »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans la traditionnelle émission de RMC, l’After Foot, Walid Acherchour est revenu sur l’arrivée d’Holjberg à l’OM. Une bonne nouvelle pour le club selon l’éditorialiste, alors que l’expérience du milieu de terrain danois pourra profiter à Marseille.

Invité à réagir dans l’After Foot au transfert de Holjberg à l’OM, Walid Acherchour, se montre satisfait du recrutement du Danois. Un joueur d’expérience qui devrait apporter beaucoup dans le vestiaire marseillais dans une saison de reconstruction axé sur la jeunesse. » Holjberg, on n’a pas dit que c’était Modric qui débarquait à l’OM. On a juste dit que c’était un joueur que l’OM a réussi à prendre pour 12M€ alors qu’à coté tu as Lyon qui met 33M€ sur Mangala et Monaco qui n’arrive pas à recruter un milieu de terrain. «

Holjberg a plus de 100 matchs en Premier League, c’est un coup intéressant

A lire aussi : Mercato OM : Gros doute concernant Nketiah ?

» Je me dis qu’au moins à Marseille ils arrivent à recruter un type qui a été titulaire avec le Danemark, demi-finaliste en 2021 de l’Euro et qui a aussi fait une bonne compétition cet été. Il a plus de 100 matchs en Premier League donc pour moi c’est un coup intéressant, personne n’a dit qu’il allait révolutionner le foot à Marseille après. » Une recrue qui devrait donc faire beaucoup de bien dans le milieu marseillais.