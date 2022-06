Mercato OM : « Il a l’état d’esprit parfait pour la ville, le club et les supporters »

Déjà recruté par l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot va rejoindre le club cet été à la reprise ! Pour son ancien coéquipier Gaël Givet,

L’Olympique de Marseille a anticipé l’arrivée d’un nouveau défenseur central cet été lors du mercato d’hiver… Le Français Samuel Gigot qui évoluait à Moscou a rejoint librement et donc gratuitement l’OM pour la prochaine saison.

Natif d’Avignon, il n’est pas vraiment connu des suiveurs du football en France… C’est pourquoi La Provence a demandé des renseignements à Gaël Givet, son ancien coéquipier à Arles-Avignon où le défenseur a débuté sa carrière professionnelle.

« Il sort de nulle part, mais c’était logique qu’il évolue comme cela étant donné ses qualités, son état d’esprit et sa personnalité. Je ne suis vraiment pas surpris de le voir arriver à ce niveau. Je pense même qu’il peut aller encore au-dessus, ou qu’il aurait pu signer dans un grand club étranger. Les supporters marseillais vont apprendre à le découvrir. Il a l’état d’esprit parfait pour la ville, le club et les supporters. C’est un guerrier, il donne tout. Il a toujours été apprécié partout où il est passé, que ce soit par ses entraîneurs, par ses coéquipiers et par les supporters. Quand tu fais l’unanimité, ça veut dire beaucoup. « Gaël Givet – Source : La Provence (27/06/2022)

C’est le seul revers de la médaille selon moi

En revanche, il prévient les supporters marseillais d’un probable « revers de la médaille » de cette proximité qu’il peut avoir avec le club ou même la région… Forcément si sur les terrains les choses vont moins bien, cela va se ressentir encore plus.

« L’envie de trop vouloir bien faire pour satisfaire son entourage, ses amis, ça peut être compliqué. Mais je connais sa famille, ce sont des gens simples, et son cercle d’amis est toujours le même depuis son enfance. Ce ne sera pas un problème. Après, il était en Russie et quand il était critiqué ou qu’il faisait un mauvais match, ses parents et ses proches s’en rendaient peut-être moins compte. Là, si un jour ça se passe moins bien, ce sera plus compliqué à gérer. C’est le seul revers de la médaille selon moi, au niveau médiatique et environnement ». Gaël Givet – Source : La Provence (27/06/2022)