Mercato OM : « Il a quand même réussi a nous faire oublier Saliba »

Auteur d’un très bon début de saison avec l’OM, Mbemba est considéré comme le taulier de l’équipe d’Igor Tudor. Recruté libre de tout contrat cet été, le congolais est peut-être la meilleure affaire qu’a conclu Pablo Longoria cet été.

C’est simple : Chancel Mbemba n’a raté qu’un seul match en cette première partie de saison (en raison du carton rouge au Hotspur Stadium, il ne joue pas lors de la réception de Francfort en Ligue des Champion), preuve de la confiance qui lui est accordée par Igor Tudor. Il a commencé tous les autres rencontres en tant que titulaire et est déjà à 1 712 minutes de jeu.

Il ne faut pas oublier que le numéro 99 n’a pas cessé de surprendre dans par son agilité et sa sérénité dans tous les secteurs de jeu. Mbemba s’est montré décisif à de nombreuses reprises, notamment lors des matchs de Ligue des Champions, dans lesquels il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol et Thierry Audibert n’ont que du bien à dire de l’ancien défenseur de Porto.

Si on parle mercato : personne ne voyait Mbemba !

« On a plaisir à voir jouer Mbemba il transmet quelque chose, il est débordant d’énergie, de volonté. Il est bon balle au pied, il est bon dans les interceptions, il est puissant, il maintient l’intensité tout le temps : c’est est un guerrier. Je n’ai que des compliments à lui faire. […] Si on parle mercato : personne ne voyait Mbemba ! » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 23/11/2022« Le retour face à Tottenham, la dernière action du match, il doit découper Kane et il le fait pas. C’est là où il fallait prendre un rouge. Mais globalement il est adroit techniquement, c’est étonnant pour son poste. Il a quand même réussi à un peu nous faire oublier Saliba, alors que Saliba c’était quand même une énorme perte. En plus il cartonne avec Arsenal donc tu aurais pu avoir régressé, mais à ce poste là ils ont réussi à chopper ce joueur-là gratuit, il colle bien à l’OM par-dessus tout. Il dégage quelque chose de sympa sur le terrain, au-delà de son super niveau de jeu, c’est la valeur sûre en défense. […] Autant j’essaye des fois de tempérer l’enflammade sur le recrutement de Longoria, qui fait certes des bonnes choses mais aussi des ratés, mais Mbemba très bon coup, là on peut le féliciter là-dessus, c’est du bon boulot. Il a travaillé en sous-marin, le joueur est arrivé c’est sorti de nulle-part, très bien joué là-dessus. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

