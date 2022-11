OM : « Tudor est l’entraîneur le plus Bielsiste que l’on ait eu depuis Bielsa »

Dans sa nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a tenté d’expliquer pourquoi Igor Tudor l’a tant séduit sur le banc de l’Olympique de Marseille. Et la première chose, c’est obligatoirement le jeu !

L’Olympique de Marseille a subi un gros changement cet été avec l’arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. Pour notre journaliste Mourad Aerts, le traitement reçu par le coach croate dans les médias et par les supporters est injuste.

Tudor a vraiment des tas de points communs avec Bielsa

Dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube cette semaine, notre journaliste explique les raisons qui font qu’Igor Tudor l’a séduit… Et on commence par le jeu proposé qui se rapproche de celui d’un certain Marcelo Bielsa d’après Mourad !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deux grosses options pour Ünder cet hiver ?

« Du jeu direct, des principes forts avec lesquels on ne transige pas, des occasions, des risques plus que de la sécurité, du marquage individuel de malade, pour moi Tudor est l’entraîneur le plus Bielsiste que l’on ait eu depuis Bielsa. Et de loin. La volonté d’aller vite vers l’avant, l’utilisation des ailes et la présence en masse dans la surface, l’importance de la dimension physique et de la gestion des temps faibles, vraiment des tas de points communs avec Bielsa. Bien sûr qu’il y a des différences tactiques assez flagrantes, on est très très loin du copié/collé mais dans le ressenti, il y a quelque chose de similaire. Il y a eu une excitation, je sais que je ne vais pas m’ennuyer quand je me mets devant l’OM. Il y a un parti pris clair, comme avec Sampaoli, sauf qu’avec Tudor il est plus dans le risque moins dans le contrôle. Et ça fonctionne ! Je viens au stade pour voir l’Olympique de Marseille avoir plus d’occasions que son adversaire. Il y a beaucoup d’allergique aux stats mais elles existent et selon les expected goals, l’OM de Tudor en Ligue 1 a produit 12 fois sur 15 plus d’occasions, de danger que son adversaire dans le match.“Nanana les stats, ça veut rien dire, ce qui compte c’est le résultat final !” » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille