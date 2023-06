Mercato OM : « Il a réussi partout où il est passé »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Interrogé dans Téléfoot sur la venue de Marcelino à l’OM, le consultant de TF1 Rio Mavuba s’est montré emballé par l’arrivée de l’espagnol.

L’arrivée annoncée depuis plusieurs jours de Marcelino à Marseille a été officialisée vendredi et elle a déjà fait beaucoup réagir. L’entraineur espagnol de 57 ans va prendre les rênes des séances à la Commanderie dans une semaine et les éloges à son égard son nombreuses. Hier dans Téléfoot, Rio Mavuba y est allé de son compliment : « C’est un très bon entraineur, il a réussi partout où il est passé, il a des vrais principes de jeu, notamment à la récupération de balle, ils (ses joueurs) vont très vite vers l’avant avec un bloc assez discipliné et bien organisé.« , a déclaré l’ancien milieu de terrain international français, séduit par le style Marcelino.

« Il faut un recrutement collégial »

« On sait qu’il a aussi une relation privilégiée avec Pablo Longoria« , poursuit celui qui est désormais entraineur de jeunes aux Girondins de Bordeaux, « Maintenant, il faut mettre cela en œuvre sur le terrain, il faut qu’ils aient un recrutement collégial. On sait qu’à l’OM ils (les supporters) attendent d’être séduits par le jeu.« , conclut Rio Mavuba, qui s’est également montré favorable à l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, qui pourrait survenir prochainement.