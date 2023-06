Mercato OM : « Ce serait très positif qu’il retrouve Marcelino à Marseille »

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Sauf surprise, Geoffrey Kondogbia devrait être la première recrue du mercato estival 2023 de l’OM. Le milieu de terrain formé à Lens devrait retrouver un coach qu’il connait bien et qu’il apprécie.

Interrogé par la Provence, son sélectionneur (République centrafricaine), Raoul Savoy, pense que le mariage sera beau : « C’était du très grand Kondogbia à Valence, mais aussi à l’Atlético, quand on lui a donné l’occasion de le montrer. S’il est au meilleur de sa forme et qu’on lui fait confiance, c’est un excellent milieu de terrain. Il a une très bonne relation avec Marcelino. Il a pris beaucoup de plaisir avec lui et a remporté la coupe d’Espagne. Ce serait très positif qu’il le retrouve à Marseille« .

À huit jours de la reprise, l’OM tient son coach et serait en bonne voie pour signer sa première recrue, Geoffrey Kondogbia#TeamOM https://t.co/1WzcZhUi5d — La Provence OM (@OMLaProvence) June 25, 2023

Anthony, supporter de l’OM invité dans l’Apéro Mercato hier, verrait la venue Geoffrey Kondogbia d’un très bon œil. « Je pense que cela serait une très bonne chose pour nous. Il a plus de volume physique que Rongier/Veretout, d’ailleurs tout le monde s’enflamme sur eux à Marseille. Sur les gros matchs ce n’est pas vraiment suffisant. Tant qu’on affronte des équipes placées entre la 20ème et la 7ème place ils s’en sortent mais en C1 on a vu que ça n’allait pas, sur les grands matchs de Ligue 1 non plus. »

Rongier/Veretout, pas suffisant ?

Kondogbia, un top joueur qui connait bien le coach ?

Pour Anthony pas de doute, l’international centrafricain serait un plus en tout point, volume, technique, expérience des grands matchs et du système Marcelino : « Kondogbia peut nous apporter ce qu’il manque parce que c’est un joueur qui a un plus gros volume physique, qui sait un peu mieux se servir du ballon que certains, il a joué dans des très grands clubs, dans des très grands matchs et en plus le coach le connait parfaitement donc pour son intégration cela serait top »

A noter que le joueur de 30 ans de l’Atletico Madrid représenterait un coup assez élevé, l’indemnité pourrait s’élever à plus de 10 millions d’euros et il touche un salaire estimé à plus de 500 000 euros par mois.